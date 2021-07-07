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مصر تتيح للسعوديين الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيًا

منذ ساعة
1944
مصر تتيح للسعوديين الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيًا

القاهرة (صدى):
قررت وزارة السياحة والآثار المصرية إتاحة التأشيرة السياحية إلكترونيًا للسعوديين، وذلك ضمن 28 جنسية جديدة تمت إضافتها إلى قائمة 46 جنسية تشملها منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً.

وأوضحت أن عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونياً 74 جنسية حول العالم منها المملكة؛ لتيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية، حيث يمكن للسعوديين الحصول عليها عند الوصول إلى المطارات المصرية.

وقالت غادة شلبي نائب وزير السياحة بأن بوابة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً مدعمة بـ8 لغات، كما أنها تتيح الإجابة عن استفسارات السائحين المختلفة.

وأشارت إلى إتاحة ميزة الدفع الإلكترونى المؤمّن لسداد قيمة التأشيرة السياحية، وهي 100 ريال بما يوازي 25 دولاراً أمريكياً للسفرة الواحدة، أو 60 دولاراً متعددة السفرات؛ حيث إنه يتم إصدار التأشيرة في مدة أقصاها 7 أيام.

 

مصر
المملكة
السياحة المصرية
التأشيرة

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ابو محمد 😎 ✍️
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