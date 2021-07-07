نصائح لحماية صحة أسنان المرأة الحامل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تصاب المرأة الحامل، بآلام شديدة في الأسنان، في بعض الأحيان تمنعها بشكل عام من أخذ العلاجات الطبية اللازمة، وكشف أطباء عن خطوات صحية بسيطة للمحافظة على صحة أسنانها واللثة.
وأكد الأطباء أنه يجب زيارة طبيب الأسنان قبل الحمل لإجراء الفحوصات اللازمة وأي علاجات مطلوبة، والعناية الجيدة والمستمرة بالصحة الفموية طوال فترة الحمل، وذلك تجنبا لأي مشاكل في الأسنان قدر الإمكان.
وفي حالات الضرورة فقط نقوم بمعالجة أي مشكلة صحية تتعلق بالأسنان خلال الثلث الثاني من الحمل، أما فيما يتعلق بالثلثين الأول والأخير، فيقتصر العلاج على الإجراءات الإسعافية فقط، كما أن الأشعة السينية الذروية خلال الحمل آمنة بشكل كامل عند تطبيق الواقي الرصاصي.
وأوضح الأطباء أن الغذاء الصحي إحدى الخطوات اللازمة للحامل لتجنب مشاكل الأسنان واللثة، وتشمل الحليب، والفواكه، والخضراوات الخضراء، والأسماك، إضافة إلى الحصول على الكالسيوم الكافي (فيتامين د تحت الإشراف الطبي)، مشددة على ضرورة تجنب السكريات، كما يجب أن تعتني بنظافة أسنانها بالفرشاة من مرتين إلى 3 مرات يوميا، فضلًا عن الغسول للتخفيف من أعراض نزيف اللثة في الثلث الأول من الحمل لا يغني مطلقا عن تنظيف الأسنان.