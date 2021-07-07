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رجل يُمسك بلص حاول سرقته

منذ ساعة
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أحدث التعليقات

حسن حسين الخالدي
ايران شجره خبيثه أصلها في جهنم وتريد تحرق لبنان
حسن حسين الخالدي
ايران شجره خبيثه أصلها في جهنم وتريد تحرق لبنان
ابو محمد 😎 ✍️
مهابيل هم وبالوناتهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
راح باالمغطس وتطسطس ..
ابو محمد 😎 ✍️
مرة ثانيه فصّلي حذيان من جلد البعير والبعارين عندكم كثير ، ولا يقربنك الحشرات ولا يخترقن حذائك ، يخافن يحسبنك ناقه تمشى باالغابه ..

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