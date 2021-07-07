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غرامة 10 آلاف لطبيب بيطري تحرش بالفنانة زينب غريب

منذ ساعة
1200
غرامة 10 آلاف لطبيب بيطري تحرش بالفنانة زينب غريب

أميرة خالد (صدى):
قررت محكمة جنح قصر النيل، تغريم طبيب بيطري مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتحرش بالفنانة المصرية زينب غريب.

ونجحت الجهات الأمنية في القبض عليه وإحالته أمام تحقيقات النيابة العامة وللمحاكمة بعدما عثر على 3 صور لها على هاتفه.

ويذكرأن الفنانة المصرية الشابة، زينب غريب، قد كشفت عن تعرضها للتحرش الجنسي، على يد طبيب بيطري، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت زينب غريب: "الأغرب أنه دكتور بيطري، وعلى ما يبدو إفتكرني جاموسة ماشية قدامه".

كما أعلنت عن تلقيها عرضا من والدة المتحرش قائلة: "دي كمان عرضت عليا تعويض مادي.. بس حسيت إني بالكيلو ومين هدفع أكتر".

 

تحرش
طبيب بيطري
زينب غريب

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مسالم
لا حول ولاقوة الا بالله.. اتق الله يا مدعو ابومحمد.. فانت دوما وابدا حامل لواء الفتنة والحقد الكراهية ضد مصر وأهلها...اتق الله في كنانة...
**""'سهم'""**😊
هذي اسمها حشرة العلقة ... توجد في المياة الراكدة والمستنقعات تمتص دم اي كائن حي تعلق بة .
خالد
وش دراكم انه يتحرش ...ممكن تكون زوجته او اخته او جارتهم .
مسالم
لا حول ولاقوة الا بالله.. اتق الله يا مدعو ابومحمد.. فانت دوما وابدا حامل لواء الفتنة والحقد الكراهية ضد مصر وأهلها...اتق الله في كنانة...

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