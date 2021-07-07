غرامة 10 آلاف لطبيب بيطري تحرش بالفنانة زينب غريب

أميرة خالد (صدى):
قررت محكمة جنح قصر النيل، تغريم طبيب بيطري مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتحرش بالفنانة المصرية زينب غريب.
ونجحت الجهات الأمنية في القبض عليه وإحالته أمام تحقيقات النيابة العامة وللمحاكمة بعدما عثر على 3 صور لها على هاتفه.
ويذكرأن الفنانة المصرية الشابة، زينب غريب، قد كشفت عن تعرضها للتحرش الجنسي، على يد طبيب بيطري، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت زينب غريب: "الأغرب أنه دكتور بيطري، وعلى ما يبدو إفتكرني جاموسة ماشية قدامه".
كما أعلنت عن تلقيها عرضا من والدة المتحرش قائلة: "دي كمان عرضت عليا تعويض مادي.. بس حسيت إني بالكيلو ومين هدفع أكتر".