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راحت عليه
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
مهابيل هم وبالوناتهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
راح باالمغطس وتطسطس ..
ابو محمد 😎 ✍️
مرة ثانيه فصّلي حذيان من جلد البعير والبعارين عندكم كثير ، ولا يقربنك الحشرات ولا يخترقن حذائك ، يخافن يحسبنك ناقه تمشى باالغابه ..
محمد سعد الغامدي.
غير صحيح وجة نظر مردوده، عندما تجعل عقلك منكب على الإجرام بحيث نجد عقلك مركز على الطريقة الاجرامية... لماذا لم تقل أن هذا المجرم...
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ...
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