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مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع طفيف

منذ 10 دقائق
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مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع طفيف

الرياض (صدى):
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع طفيف بنسبة 0.1 % مغلقا عند 10959 نقطة (- 13 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10.6 مليار ريال.

وأغلق سهم "مصرف الراجحي" عند 110.80 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية بواقع 1.4 ريال للسهم عن النصف الأول 2021.

وتراجع سهما "الأهلي السعودي" و"سابك" بنسبة 1 % عند 57.20 ريال و119 ريالا على التوالي.

وأنهت أسهم "المراعي" و"أسمنت الجنوبية" و"زين السعودية" و"كيان السعودية" و"الأبحاث والإعلام"، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.

في المقابل، ارتفع سهم "المتقدمة" بنسبة 1 % عند 74.20 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الثاني 2021 إلى 265 مليون ريال وبنسبة 71 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

وصعد سهما "المجموعة السعودية" و"بترورابغ" عند 35.90 ريال (+ 5 %) للأول و26.95 ريال (+ 7 %) للثاني.

وسجلت أسهم "ريدان" و"ام آي اس" و"باعظيم" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

وتصدر سهم "العمران" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 126.80 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج، وسط تداولات بلغت نحو 3.1 مليون سهم.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، تراجع صندوق "الأهلي ريت 1" بنسبة 3 % عند 12.18 ريال.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مهابيل هم وبالوناتهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
راح باالمغطس وتطسطس ..
ابو محمد 😎 ✍️
مرة ثانيه فصّلي حذيان من جلد البعير والبعارين عندكم كثير ، ولا يقربنك الحشرات ولا يخترقن حذائك ، يخافن يحسبنك ناقه تمشى باالغابه ..
محمد سعد الغامدي.
غير صحيح وجة نظر مردوده، عندما تجعل عقلك منكب على الإجرام بحيث نجد عقلك مركز على الطريقة الاجرامية... لماذا لم تقل أن هذا المجرم...
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ...

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