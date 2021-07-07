تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
ما أجمل هذه الواحة المعرفية
منذ 37 دقيقة
1024
واتساب
فيسبوك
تويتر
مكتبة
خبر في صورة
واحة معرفية
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ...
الشرقية
الأجنبي لاعب والمواطن تاعب ، ،
مواطن سعودي
بسرعة عبوا سياراتكم بنازين قبل إعلان التسعيرة الجديدة بعد 3 إيام
برق امصحا
والله انه كان ستر لهذا الوجه القبييييح....
خبير زمانه
متى يكون لدينا اكتفاء ذاتي زراعي وطني مضمون والامر بسيط لو تم استصلاح اراضي زراعيه بالربع في شمال المملكه وغربها وشرقها وعمل محطات تحليه...
أخر الأخبار
التعليم تعلن عن مواعيد التسجيل في الجامعات الحكومية لعام 1442 هـ
منذ 27 دقيقة
1686
«الحج والعمرة» توجه بتخصيص خيام ضيافة للحجاج في المشاعر المقدسة
منذ 32 دقيقة
1769
ما أجمل هذه الواحة المعرفية
منذ 37 دقيقة
1024
مزيج نِعم!
منذ 42 دقيقة
371
امرأة تتفاجأ بوجود مخلوق غريب في جواربها أثناء خلعها للحذاء
منذ 47 دقيقة
832
مواصفات فولفو XC 90 موديل 2021
منذ 52 دقيقة
1754
41 وظيفة شاغرة يوفرها مركز غرفة الشرقية للتوظيف
منذ 57 دقيقة
1752
نرمين الفقي: مرض والدتي هو سبب غيابي
منذ ساعة
802
امحق فزعه
منذ ساعة
306
حادثة مرعبة داخل مصعد
منذ ساعة
316