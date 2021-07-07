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ما أجمل هذه الواحة المعرفية

منذ 37 دقيقة
1024
ما أجمل هذه الواحة المعرفية
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واحة معرفية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ...
الشرقية
الأجنبي لاعب والمواطن تاعب ، ،
مواطن سعودي
بسرعة عبوا سياراتكم بنازين قبل إعلان التسعيرة الجديدة بعد 3 إيام
برق امصحا
والله انه كان ستر لهذا الوجه القبييييح....
خبير زمانه
متى يكون لدينا اكتفاء ذاتي زراعي وطني مضمون والامر بسيط لو تم استصلاح اراضي زراعيه بالربع في شمال المملكه وغربها وشرقها وعمل محطات تحليه...

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