امرأة تتفاجأ بوجود مخلوق غريب في جواربها أثناء خلعها للحذاء

كانبرا (صدى):
عثرت سيدة أسترالية على مخلوق غريب في جواربها أثناء خلعها الحذاء في المنزل عقب يوم طويل من المشي في الغابة.
وأصيبت السيدة بالرعب بعد عثورها على مخلوق غريب داخل جواربها حينما عادت إلى المنزل بعد يوم شاق؛ حيث شعرت في البداية بألم شديد في قدمها من الأسفل، ففي البداية ظنت أن هناك عصا خشبية أو شيئا من الحديد اخترق حذاءها وبدأ في إصابتها في قدمها.
ولكن بعد أن خلعت جواربها اكتشفت الصدمة؛ حيث عثرت على مخلوق غريب ودقيق في جواربها أصابها بألم شديد، وقالت إنه "صغير ودقيق ومؤلم للغاية، فقد ظننت في البداية أنها قطعة حديدية علقت بقدمي ولكن ذلك المخلوق مؤلم للغاية وشعرت أن قدمي ستنقطع بسبب لدغاته لها" .