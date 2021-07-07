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امرأة تتفاجأ بوجود مخلوق غريب في جواربها أثناء خلعها للحذاء

منذ ساعة
986
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امرأة تتفاجأ بوجود مخلوق غريب في جواربها أثناء خلعها للحذاء

كانبرا (صدى):
عثرت سيدة أسترالية على مخلوق غريب في جواربها أثناء خلعها الحذاء في المنزل عقب يوم طويل من المشي في الغابة.

وأصيبت السيدة بالرعب بعد عثورها على مخلوق غريب داخل جواربها حينما عادت إلى المنزل بعد يوم شاق؛ حيث شعرت في البداية بألم شديد في قدمها من الأسفل، ففي البداية ظنت أن هناك عصا خشبية أو شيئا من الحديد اخترق حذاءها وبدأ في إصابتها في قدمها.

ولكن بعد أن خلعت جواربها اكتشفت الصدمة؛ حيث عثرت على مخلوق غريب ودقيق في جواربها أصابها بألم شديد، وقالت إنه "صغير ودقيق ومؤلم للغاية، فقد ظننت في البداية أنها قطعة حديدية علقت بقدمي ولكن ذلك المخلوق مؤلم للغاية وشعرت أن قدمي ستنقطع بسبب لدغاته لها" .

أستراليا
امرأة
حذاء
مخلوق غريب
جوارب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130265
منذ 14 دقيقة
مرة ثانيه فصّلي حذيان من جلد البعير والبعارين عندكم كثير ، ولا يقربنك الحشرات ولا يخترقن حذائك ، يخافن يحسبنك ناقه تمشى باالغابه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مهابيل هم وبالوناتهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
راح باالمغطس وتطسطس ..
ابو محمد 😎 ✍️
مرة ثانيه فصّلي حذيان من جلد البعير والبعارين عندكم كثير ، ولا يقربنك الحشرات ولا يخترقن حذائك ، يخافن يحسبنك ناقه تمشى باالغابه ..
محمد سعد الغامدي.
غير صحيح وجة نظر مردوده، عندما تجعل عقلك منكب على الإجرام بحيث نجد عقلك مركز على الطريقة الاجرامية... لماذا لم تقل أن هذا المجرم...
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ...

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