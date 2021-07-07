نرمين الفقي: مرض والدتي هو سبب غيابي

القاهرة (صدى):
أوضحت الفنانة المصرية نرمين الفقي، إن فترة غيابها عن الساحة الفنية لم يكن بإرادتها كون ذلك حدث بسبب عدة ظروف، أولها مرض والدتها، وتزامن مع ذلك اقتراب أحداث الثورة وتفضيلها للانتقال من منزلها لتكون أقرب لعائلتها فى ذلك الوقت.
وأكدت على عدم عرض أعمال قوية عليها فى تلك الفترة، قائلة: "فضلت أكون جنب والدتى لأننى بنتها الوحيدة وملهاش غيرى، ولما توفيت عدت بشكل قوى مع النجم الراحل محمود عبد العزيز فى جبل الحلال، وهو كان غول تمثيل، كنت المفروض في البداية أطلع ضيفة شرف ووافقت بدون تفكير، وقلت للأستاذ محمود أنا كفاية إنى أعدى قدام كاميرا معاك، وكنت لازم أشتغل معاه في كل الأحوال ودي أساسيات".
وقالت نرمين الفقي، أن مواصفات فتى أحلامها هي: "لا بد أن يكون مثقف وحنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة، وغير كدة مش عاوزة ومش خايفة من الزمن والوحدة".