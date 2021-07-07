ثامر السعيد: لا يمكن توطين جميع القطاعات

الرياض (صدى):
أكد الكاتب الاقتصادي ثامر السعيد، أن المملكة لا تستطيع في الوقت الحالي إيقاف جميع التأشيرات وتوطين جميع القطاعات.
وقال في حواره عبر برنامج "الشارع السعودي" أن صعوبة توطين جميع القطاعات تكمن في أن بعضها غير ملائم للتوطين في الوقت الحالي،
وأشار إلى أن هناك تلاعب من قبل الشركات التي توهم لجان التفتيش بأن الوافد يعمل في المجال الإداري لكنه يعمل في الأعمال المحاسبية.
وأضاف أن هذا أمر خطير على المجتمع، حيث طالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتكثيف مراقبة توطين مجال المحاسبة للحد من التلاعب.