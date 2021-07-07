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ثامر السعيد: لا يمكن توطين جميع القطاعات

منذ 27 دقيقة
1507
ثامر السعيد: لا يمكن توطين جميع القطاعات

الرياض (صدى):
أكد الكاتب الاقتصادي ثامر السعيد، أن المملكة لا تستطيع في الوقت الحالي إيقاف جميع التأشيرات وتوطين جميع القطاعات.

وقال في حواره عبر برنامج "الشارع السعودي" أن صعوبة توطين جميع القطاعات تكمن في أن بعضها غير ملائم للتوطين في الوقت الحالي،

وأشار إلى أن هناك تلاعب من قبل الشركات التي توهم لجان التفتيش بأن الوافد يعمل في المجال الإداري لكنه يعمل في الأعمال المحاسبية.

وأضاف أن هذا أمر خطير على المجتمع، حيث طالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتكثيف مراقبة توطين مجال المحاسبة للحد من التلاعب.

التوطين
المحاسبة
ثامر السعيد

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
بس ماتذكرتي كتمة القبر والتراب واللحد!!!؟؟
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: دُمت * يَا * مَلِيكَنا * سَلمَان *عزّاً * لَنا * وَ * علَى *...
قرم
هههههههههههههههههههه والله يقول المثل الخيل من ............. الشرهه مو عليك الشرهه على اللي يسمى زوجك. اشغلتونا فيها هي واللي جنبها. يمين يمين..يسار يسار
ابو فيصل
العلم عند الله
قرم
فعلن الحلاوة المكشوفه كل ذباب يتحكحك بها.

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