بالفيديو.. ميسي مستهزئا من زميله السابق في برشلونة : أرقص الآن

وكالات (صدى):
قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أداء فرديا ممتازا ضد كولومبيا، في نصف نهائي كوبا أمريكا فجر اليوم الأربعاء.
وساهم في تأهل الأرجنتين للنهائي بصناعته هدف التقدم وتسجيله إحدى ركلات الترجيح، التي لجأ لها المنتخبان بعد نهاية الوقت الأصلي بتعادلهما 1-1.
وأظهر مقطع فيديو طريقة احتفال ميسي بعد تضييع مدافع منتخب كولومبيا ياري مينا، إحدى الركلات، حيث صرخ ميسي مستهزئا من زميله السابق في برشلونة قائلا: "أرقص الآن.. أرقص الآن".
وفسر البعض كلمات ميسي تجاه مدافع كولومبيا، ياري مينا، أنها انتقام لزميله السابق في برشلونة وصديقه المقرب الأوروغوياني لويس سواريز، الذي ودعت بلاده بطولة كوبا أمريكا من الدور ربع النهائي على يد كولومبيا.