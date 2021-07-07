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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

منذ 32 دقيقة
1531
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

الرياض (صدى):
قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق، بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 151 يوماً إلى 1777 مسجداً .

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي مسجدان في منطقة الرياض، ومسجد واحد في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة نجران، ومنطقة جازان.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد .

الشؤون الإسلامية
مساجد

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
بس ماتذكرتي كتمة القبر والتراب واللحد!!!؟؟
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: دُمت * يَا * مَلِيكَنا * سَلمَان *عزّاً * لَنا * وَ * علَى *...
قرم
هههههههههههههههههههه والله يقول المثل الخيل من ............. الشرهه مو عليك الشرهه على اللي يسمى زوجك. اشغلتونا فيها هي واللي جنبها. يمين يمين..يسار يسار
ابو فيصل
العلم عند الله
قرم
فعلن الحلاوة المكشوفه كل ذباب يتحكحك بها.

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