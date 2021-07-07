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عضو بـ «الشورى»‏ تطالب بتقديم حلول جذرية لتصريف مياه الامطار والسيول

منذ 37 دقيقة
1643
عضو بـ «الشورى»‏ تطالب بتقديم حلول جذرية لتصريف مياه الامطار والسيول

الرياض (صدى):
ناقش مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقاً) للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري، الوزارة بتقديم حلول جذرية لتصريف مياه الامطار والسيول، وترتيب الأولويات عند تنفيذ مبادرات الطرق الحضرية، والبدء بالطرق التي تكثر فيها الحوداث.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة سامية بخاري على ضرورة معالجة أسباب تكرار العمالة الوافدة لذات المخالفة، وتكثيف جهودها لإزالة بؤر حمى الضنك.

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

 

 

مجلس الشورى
الحوادث
حمى الضنك
تصريف مياه الأمطار

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أحدث التعليقات

قرم
بس ماتذكرتي كتمة القبر والتراب واللحد!!!؟؟
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: دُمت * يَا * مَلِيكَنا * سَلمَان *عزّاً * لَنا * وَ * علَى *...
قرم
هههههههههههههههههههه والله يقول المثل الخيل من ............. الشرهه مو عليك الشرهه على اللي يسمى زوجك. اشغلتونا فيها هي واللي جنبها. يمين يمين..يسار يسار
ابو فيصل
العلم عند الله
قرم
فعلن الحلاوة المكشوفه كل ذباب يتحكحك بها.

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