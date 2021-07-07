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تنفيذ الحكم قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الخبر

منذ 21 دقيقة
1597
تنفيذ الحكم قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الخبر

الدمام (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الخبر، ، فيما يلي نص البيان :

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / حمد بن عوض بن محمد عبيه - سعودي الجنسية - على قتل / دحام بن فواز ابن قرماش الشمري - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرة من الورثة وتكليفها ومطالبتها مع بقية الورثة بالقصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرة من ورثة القتيل ومطالبتها مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني / حمد بن عوض بن محمد عبيه، اليوم الأربعاء 27/11/1442 هـ بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية
الدمام
الخبر
القصاص

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
بس ماتذكرتي كتمة القبر والتراب واللحد!!!؟؟
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: دُمت * يَا * مَلِيكَنا * سَلمَان *عزّاً * لَنا * وَ * علَى *...
قرم
هههههههههههههههههههه والله يقول المثل الخيل من ............. الشرهه مو عليك الشرهه على اللي يسمى زوجك. اشغلتونا فيها هي واللي جنبها. يمين يمين..يسار يسار
ابو فيصل
العلم عند الله
قرم
فعلن الحلاوة المكشوفه كل ذباب يتحكحك بها.

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