نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

نائب وزير الموارد البشرية "للتنمية" يشهد توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجالي التدريب والتعاون

منذ 10 ساعات
1500
نائب وزير الموارد البشرية "للتنمية" يشهد توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجالي التدريب والتعاون

عطاالله العمراني (صدى):
شهد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" ماجد بن عبدالرحيم الغانمي أمس، توقيع أربع مذكرات تفاهم بين فرع الوزارة بمنطقة تبوك، وجامعة تبوك والشؤون الصحية بالمنطقة، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، والغرفة التجارية، بحضور ممثلي تلك الجهات وعلى رأسهم معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي.

جاء ذلك على ضوء زيارة معاليه لفرع الوزارة بالمنطقة وعدد من الأفرع التابعة له، للوقوف على جهود الفرع ومبادراته وخدماته، ودعمها لتحقيق مستهدفات برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووقع الاتفاقية ممثلاً للوزارة في تلك الاتفاقيات مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة منيف بن هابس الحربي، الذي أكد أن الاتفاقيات تهدف إلى عقد مختلف الشراكات مع القطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة، حرصاً على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي أكدت ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المواطنين على نحو أفضل.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
بس ماتذكرتي كتمة القبر والتراب واللحد!!!؟؟
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: دُمت * يَا * مَلِيكَنا * سَلمَان *عزّاً * لَنا * وَ * علَى *...
قرم
هههههههههههههههههههه والله يقول المثل الخيل من ............. الشرهه مو عليك الشرهه على اللي يسمى زوجك. اشغلتونا فيها هي واللي جنبها. يمين يمين..يسار يسار
ابو فيصل
العلم عند الله
قرم
فعلن الحلاوة المكشوفه كل ذباب يتحكحك بها.

أخر الأخبار

بالفيديو.. ميسي مستهزئا من زميله السابق في برشلونة : أرقص الآن
بالفيديو.. ميسي مستهزئا من زميله السابق في برشلونة : أرقص الآن
منذ 22 دقيقة 1400
ثامر السعيد: لا يمكن توطين جميع القطاعات
ثامر السعيد: لا يمكن توطين جميع القطاعات
منذ 27 دقيقة 1491
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
منذ 32 دقيقة 1522
عضو بـ «الشورى»‏ تطالب بتقديم حلول جذرية لتصريف مياه الامطار والسيول
عضو بـ «الشورى»‏ تطالب بتقديم حلول جذرية لتصريف مياه الامطار والسيول
منذ 37 دقيقة 1642
"الموارد البشرية" تكشف الحد الأدنى لرواتب العاملين بالإدارة العليا في قطاع التشغيل والصيانة
"الموارد البشرية" تكشف الحد الأدنى لرواتب العاملين بالإدارة العليا في قطاع التشغيل والصيانة
منذ 42 دقيقة 1611
تنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر بالخبر
تنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر بالخبر
منذ 47 دقيقة 2333
"الزكاة والضريبة والجمارك" تحدد 3 خطوات للمكلف للالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية
"الزكاة والضريبة والجمارك" تحدد 3 خطوات للمكلف للالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية
منذ 52 دقيقة 1694
شركة ديافرم تعلن عن وظائف شاغرة
شركة ديافرم تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 57 دقيقة 1766
بالفيديو.. اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس
بالفيديو.. اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس
منذ ساعة 2316
الأردن: منع الصادرات الزراعية للمملكة لا علاقة له بالجودة
الأردن: منع الصادرات الزراعية للمملكة لا علاقة له بالجودة
منذ ساعة 2555