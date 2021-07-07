سفير المملكة لدى الاردن: مشروع تطوير شبكة الكهرباء يعكس دعم السعودية للأشقاء من اللاجئين

عطاالله العمراني (صدى):
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري أن تدشين مشروع تطوير شبكة الكهرباء في مخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن والمقدم كمنحة سعودية من خلال استراتيجية عمل الصندوق السعودي للتنمية، بلغت نحو 34 مليون ونصف المليون ريال، يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهما الله- في دعم الأشقاء من اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم.
إذ تمد المملكة العربية السعودية يدها بالخير والعطاء لتقديم المساندة والدعم للأشقاء انطلاقًا من إيمانها ورؤيتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي واستشعراً لدورها ومسؤوليتها التي تحتمها عليها مكانتها العربية والإسلامية والدولية باعتبارها منبع العروبة ومهد الإسلام وملتقى الحضارات الإنسانية، حيث شملت مساعداتها الإغاثية والإنسانية الكثير من الدول النامية، ولا تزال جسورها الخيرة ممتدة بالعطاءات الإنسانية المستمرة.
ويعد هذا المشروع امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية الموجه عبر الصندوق السعودي للتنمية، للاجئين والنازحين السوريين والمجتمعات المستضيفة، من خلال مشاريع وبرامج شملت البنى التحتية الخاصة بالطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والمتطلبات الصحية والتعليمية والمعيشية وإعادة تأهيل المآوى."