خلف العتيبي معلقاً على تعاون مركز الأمير مشعل ومجلس الجمعيات الأهلية: الشراكات أبرز مقاييس الأداء

عبد القادر رضوان (صدى):
ثمن الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة توقيع مركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز مذكرة تعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة.
وقال العتيبي إن مثل هذه المذكرات تجسد الدور الريادي للجمعيات الأهلية وحرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها في خدمة المجتمع من خلال تعزيزها لآفاق التعاون مع مختلف القطاعات سواء قطاع الأعمال أو القطاع الحكومي أو باقي المؤسسات كالجامعات والمؤسسات الثقافية والبحثية لتعزيز آفاق التعاون في العديد من المجالات التي تشمل إجراء الدراسات والبحوث والتدريب والاستشارات، أو تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة، من خلال تبادل الخبرات الأكاديمية والمستشارين في مختلف المجالات.
وأضاف العتيبي: إن جمعية البر بجدة حريصة على التوسع في شراكاتها التي تعتبر أحد أهم أهدافها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها الى تحقيق الاستدامة وأداء مسؤولياتها الاجتماعية وتقديم الخدمات ذات الأثر المستدام الذي يخدم المجتمع بمختلف فئاته، من هنا فقد وقَّعت الجمعية عدداً كبيراً من الشراكات ومذكرات التفاهم والتعاون مع العديد من المؤسسات في قطاع الأعمال ومع عدد من الجامعات كجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعتي الملك عبد العزيز وأم القرى وجامعة الأعمال والتكنولوجيا، وجامعة عفت، وجمعية الثقافة والفنون، وعدد من الإدارات التعليمية والأندية والفرق التطوعية، فكانت تلك الجهات من شركاء النجاح الذين قدموا مع الجمعية نموذجاً للعمل التكاملي القائم على تبادل المنافع وصولاً لتحقيق الاستدامة بأبعادها الثلاثة وأداء المسؤولية الاجتماعية.
ودعا العتيبي في ختام تعليقه كافة المؤسسات الى المبادرة في التوسع في شراكاتها مع الجمعيات الأهلية والقطاع غير الربحي عموماً باعتبار تلك الشراكات أحد أبرز مقاييس الأداء، كما أنها تجسد مستهدفات رؤية بلادنا التنموية.