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وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب وقد تطور سلاح نووي

منذ ساعة
1794
وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب وقد تطور سلاح نووي

وكالات (صدى):
كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن إيران بدأت عملية إنتاج معدن اليورانيوم المخصب، في خطوة يمكن أن تساعدها في تطوير سـلاح نووي.

وأوضحت وكالة الطاقة الذرية، أن إيران أبلغت الوكالة اليوم بأن أوكسيد اليورانيوم المخصب حتى 20% من اليورانيوم-235 سيُنقل إلى مختبر الأبحاث والتطوير في محطة الوقود بأصفهان، حيث سيُحول إلى رابع فلوريد اليورانيوم ثم إلى معدن اليورانيوم المخصب حتى 20% من اليورانيوم-235، قبل استخدامه في تصنيع الوقود."

وأفاد تقرير سري للوكالة، أنها أكدت أن إيران اتخذت خطوات لبدء عملية إنتاج معدن اليورانيوم المخصب، فيما قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون أن قرار إيران سيعقد، وربما ينسف، المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، والتي تستهدف إعادة البلدين للامتثال لبنود الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك إنها تشعر "بقلق بالغ" تجاه هذا القرار الذي ينتهك بنود الاتفاق النووي، قائلين: "ليس لإيران حاجة مدنية يعتدّ بها لإنتاج معدن اليورانيوم وهي خطوة رئيسية على طريق تطوير سـلاح نووي".

 

 

إيران
وكالة الطاقة الذرية
أسلحة نووية
اليورانيوم المخصب

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
بس ماتذكرتي كتمة القبر والتراب واللحد!!!؟؟
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: دُمت * يَا * مَلِيكَنا * سَلمَان *عزّاً * لَنا * وَ * علَى *...
قرم
هههههههههههههههههههه والله يقول المثل الخيل من ............. الشرهه مو عليك الشرهه على اللي يسمى زوجك. اشغلتونا فيها هي واللي جنبها. يمين يمين..يسار يسار
ابو فيصل
العلم عند الله
قرم
فعلن الحلاوة المكشوفه كل ذباب يتحكحك بها.

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