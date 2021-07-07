نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

باسل السيالي ينتقل إلى الطائي حتى نهاية الموسم

منذ ساعة
1794
باسل السيالي ينتقل إلى الطائي حتى نهاية الموسم

ماجد محمد (صدى):
استعار نادي الطائي، اللاعب باسل السيالي، من نادي النصر لتعزيز صفوف الفريق في سوق انتقالات الصيف الجاري، وذلك حتى ختام الموسم المقبل.

ويسعى النصر إلى اكتساب السيالي، صاحب الـ20 عامًا، والذي وقع أول عقد احتراف مطلع العام الفائت، المزيد من الخبرات في دوري المحترفين، وإتاحة الفرصة أمام الاحتكاك مع الكبار ولعب أكبر عدد من المباريات، قبل العودة مجددًا إلى مرسول بارك، باعتباره أحد المواهب المميزة في المملكة.

ويحاول الطائي تدعيم صفوفه بحثًا عن تسجيل حضور مميز في الظهور الأول بين المحترفين، حيث نجح في الحصول على خدمات السيالي من النصر، إلى جانب عبدالعزيز مجرشي، صاحب الـ29 عامًا، قادمًا من العدالة بعقد يمتد لموسمين، لترميم الرواق الأيمن.

النصر
دوري المحترفين
الطائي
باسل السيالي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
بس ماتذكرتي كتمة القبر والتراب واللحد!!!؟؟
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: دُمت * يَا * مَلِيكَنا * سَلمَان *عزّاً * لَنا * وَ * علَى *...
قرم
هههههههههههههههههههه والله يقول المثل الخيل من ............. الشرهه مو عليك الشرهه على اللي يسمى زوجك. اشغلتونا فيها هي واللي جنبها. يمين يمين..يسار يسار
ابو فيصل
العلم عند الله
قرم
فعلن الحلاوة المكشوفه كل ذباب يتحكحك بها.

أخر الأخبار

تنفيذ الحكم قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الخبر
تنفيذ الحكم قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الخبر
منذ 21 دقيقة 1574
"الزكاة والضريبة والجمارك" تحدد 3 خطوات للمكلف للالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية
"الزكاة والضريبة والجمارك" تحدد 3 خطوات للمكلف للالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية
منذ 26 دقيقة 1433
شركة ديافرم تعلن عن وظائف شاغرة
شركة ديافرم تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 31 دقيقة 1615
اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس
اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس
منذ 36 دقيقة 1980
الأردن: منع الصادرات الزراعية للمملكة لا علاقة له بالجودة
الأردن: منع الصادرات الزراعية للمملكة لا علاقة له بالجودة
منذ 56 دقيقة 2294
وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب وقد تطور سلاح نووي
وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب وقد تطور سلاح نووي
منذ ساعة 1790
باسل السيالي ينتقل إلى الطائي حتى نهاية الموسم
باسل السيالي ينتقل إلى الطائي حتى نهاية الموسم
منذ ساعة 1794
طرق بسيطة تمنع تعب العينين بعد قضاء وقت طويل أمام الكومبيوتر
طرق بسيطة تمنع تعب العينين بعد قضاء وقت طويل أمام الكومبيوتر
منذ ساعة 1587
المحكمة العُليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة القادم
المحكمة العُليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة القادم
منذ ساعة 1712
بالفيديو.. استشاري يوضح طريقة استخدام منقوع الخس لمعالجة الأرق
بالفيديو.. استشاري يوضح طريقة استخدام منقوع الخس لمعالجة الأرق
منذ ساعة 1761