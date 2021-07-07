باسل السيالي ينتقل إلى الطائي حتى نهاية الموسم

ماجد محمد (صدى):
استعار نادي الطائي، اللاعب باسل السيالي، من نادي النصر لتعزيز صفوف الفريق في سوق انتقالات الصيف الجاري، وذلك حتى ختام الموسم المقبل.
ويسعى النصر إلى اكتساب السيالي، صاحب الـ20 عامًا، والذي وقع أول عقد احتراف مطلع العام الفائت، المزيد من الخبرات في دوري المحترفين، وإتاحة الفرصة أمام الاحتكاك مع الكبار ولعب أكبر عدد من المباريات، قبل العودة مجددًا إلى مرسول بارك، باعتباره أحد المواهب المميزة في المملكة.
ويحاول الطائي تدعيم صفوفه بحثًا عن تسجيل حضور مميز في الظهور الأول بين المحترفين، حيث نجح في الحصول على خدمات السيالي من النصر، إلى جانب عبدالعزيز مجرشي، صاحب الـ29 عامًا، قادمًا من العدالة بعقد يمتد لموسمين، لترميم الرواق الأيمن.