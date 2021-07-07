الأردن: منع الصادرات الزراعية للمملكة لا علاقة له بالجودة

عمّان (صدى):
أوضحت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء أن منع صادرات زراعية أردنية إلى المملكة، لا علاقة له بجودة المنتجات الأردنية.
وقال وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات؛ إن حرص السعوديين على تطبيق المواصفات القياسية للمنتجات الواردة لديهم يشكل أهمية كبيرة وأيضاً أهمية تحقيق المواصفات كافة للمنتجات الزراعية الأردنية لضمان استمرار وصولها إلى الأسواق كافة دون تعطل.
وأكد الوزير على سلامة وجودة المنتجات الأردنية، مشيرا إلى أن الإجراء الحالي يخص مواصفات فنية لها علاقة بأوزان وبطاقات البيان الملصقة على العبوات.
ويذكر أن الأسبوع الماضي تعطل بعض الإرساليات الزراعية الصادرة من الأردن إلى المملكة بعد تعديل بعض الإجراءات من المملكة التي تشمل شكل ووزن العبوات وعدد من الإجراءات التي لا تخص جودة وسلامة المحاصيل والمنتجات؛ بل تخص شكل وبطاقة التعريف للمنتجات.