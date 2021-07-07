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طرق بسيطة تمنع تعب العينين بعد قضاء وقت طويل أمام الكومبيوتر

منذ ساعة
1655
طرق بسيطة تمنع تعب العينين بعد قضاء وقت طويل أمام الكومبيوتر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء عن تقنيات بسيطة يمكن تطبيقها في المنزل، من شأنها أن تمنع تعب العينين، بعد قضاء الكثير من الوقت في القراءة أو أمام شاشة الكمبيوتر.

ومنها وضع منشفة مبللة بالماء الدافئ على عينيك المتعبتين، فهذه الكمادات تحافظ على رطوبة العينين، وتخفف الألم، وتزيد من تدفق الدم، وتعمل على إرخاء التشنجات العضلية.

ويمكنك غسل يديك قبل أن تبدأ حتى لا تدخل البكتيريا في عينيك، ثم اغمس المنشفة في الماء المغلي ،بعد تركه ليصبح فاترا، ثم ضعها على عينيك لمدة 5-10 دقائق.

وتتطلب المهام المتنوعة أنواعا مختلفة من الضوء، فأثناء مشاهدة التلفزيون، يسهل على عينيك الحفاظ على إضاءة الغرفة بهدوء.

وعندما تقرأ، اجعل الضوء خلفك ووجهه نحو الصفحة بعيدا عن عينيك، أما على الشاشات الرقمية، فاضبط السطوع ليلائِم مستوى الضوء من حولك، واضبط تباين الشاشة، حتى لا تصاب عيناك بالإجهاد.

وقال الخبراء: إنه عند استخدام جهاز رقمي، يجب أن تأخذ فترات راحة منتظمة من الشاشة، ويوصي هؤلاء بقاعدة 20-20-20.

وأكد الخبراء على ضرورة أخذ استراحة لمدة 20 ثانية للنظر إلى شيء ما على بعد 20 قدما كل 20 دقيقة، و ”كل ساعتين من وقت الشاشة، أرح عينيك لمدة 15 دقيقة“.

كما أن أكياس الشاي جيدة أكثر من مشروب ساخن، وضع الأكياس في وعاء نظيف في الثلاجة، وبمجرد أن تبرد، ضعها على جفونك للمساعدة في تهدئة عينيك وتقليل التورم.

العين
القراءة
أكياس الشاي
تعب العنين

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
بس ماتذكرتي كتمة القبر والتراب واللحد!!!؟؟
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: دُمت * يَا * مَلِيكَنا * سَلمَان *عزّاً * لَنا * وَ * علَى *...
قرم
هههههههههههههههههههه والله يقول المثل الخيل من ............. الشرهه مو عليك الشرهه على اللي يسمى زوجك. اشغلتونا فيها هي واللي جنبها. يمين يمين..يسار يسار
ابو فيصل
العلم عند الله
قرم
فعلن الحلاوة المكشوفه كل ذباب يتحكحك بها.

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