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المحكمة العُليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة القادم

منذ ساعة
1711
المحكمة العُليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة القادم

الرياض (صدى):
دعت المحكمة العُليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

جاء ذلك في بيان للمحكمة العُليا فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العُليا رقم ( 146 / هـ ) وتاريخ 3 / 11 / 1442هـ ، أن يوم الجمعة 1 / 11 / 1442هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 ـ يونية ـ 2021 م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1442هـ؛ فإن المحكمة العُليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ الموافق 9 ـ يولية ـ 2021 م.

وترجو المحكمة العُليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

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التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
بس ماتذكرتي كتمة القبر والتراب واللحد!!!؟؟
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: دُمت * يَا * مَلِيكَنا * سَلمَان *عزّاً * لَنا * وَ * علَى *...
قرم
هههههههههههههههههههه والله يقول المثل الخيل من ............. الشرهه مو عليك الشرهه على اللي يسمى زوجك. اشغلتونا فيها هي واللي جنبها. يمين يمين..يسار يسار
ابو فيصل
العلم عند الله
قرم
فعلن الحلاوة المكشوفه كل ذباب يتحكحك بها.

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