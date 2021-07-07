بالفيديو.. استشاري يوضح طريقة استخدام منقوع الخس لمعالجة الأرق

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان، اليوم الأربعاء، طريقة استخدام منقوع الخس لمعالجة الأرق وتحسين النوم.
وقال الدكتور عبدالعزيز العثمان، إنه:" لا يوجد دراسة أكيدة تثبت فعالية منقوع الخس في علاج الأرق، ولكني دائماً ما أنصح به؛ لأنه شيء طبيعي وخالٍ من الكيماويات والسموم حتى لو تناولها الفرد بكمية كبيرة لا يوجد بها أضرار"، بحسب تصريحاته عبر قناة "الإخبارية" .
وكشف "العثمان" أنه يمكن تحضير منقوع الخس من خلال: يتم إحضار الخس الأمريكي وتقطيعه لقطع صغيرة ثم يوضع عليه ماء مغلي ويترك لمدة 5 دقائق، مع إمكانية إضافة النعناع أو البابونج والبقدونس وعصير التفاح الطازج معه، لافتًا إلى أن تلك الإضافات لا تؤثر على فعالية المشروب.