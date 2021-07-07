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الشورى يطالب إضافة رياض الأطفال كمرحلة أساسية للتقويم المدرسي

منذ 21 دقيقة
1410
الشورى يطالب إضافة رياض الأطفال كمرحلة أساسية للتقويم المدرسي

الرياض (صدى):
ناقش مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1441/ 1442هـ .طط

واقترحت عضو الشورى الاميرة الجوهرة آل سعود إضافة مرحلة رياض الأطفال كمرحلة أساسية يستهدفها التقويم المدرسي لمدارس رياض الأطفال.

وأشارت إلى أنه لابد من وجود منهجية واضحة في رياض الأطفال وأيضا اعداد الدراسات التقويمية حول مدارس الدمج وفاعليتها من خلال تحليل نتائج الاختبارات الوطنية.

وتساءلت عضو الشورى عالية الدهلوي عن مدى العلاقة التي تربط الإطار الوطني للمؤهلات التي تُعد مهمة الهيئة والتصنيف السعودي الموحد للمستويات الذي أعدته وزارة التعليم كونها تهدف في النهاية لنفس الغاية وهو تحديد مستويات المؤهلات.

 

الشورى
عضو الشورى
رياض الأطفال
تقويم التعليم

التعليقات

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أحدث التعليقات

dfs
يقال والله اعلم الافضل ان تشرب وتستحم بماء درجة حرارته مقاربة للدرجة الطبيعية للجو صيفا او شتاء
نبيل
يا زهراني صدق لانهم ممكن يقلون ويسونو اكثر من كذا اصلا من تسمعهم يقلون بص يافندم وحأؤل لسعادت حضرتك اعتبر كله في التمام
خبير زمانه
ممتاز السعوديه العظمى في الطريق الصحيح
واضح*** وصريح***
إذاكان مريض نفسي نسأل الله له الشفاء والعافية، وإذا كان خلاف ذالك فمصيره المخمسات الحارة.
خبير زمانه
نعم عرض مسلسل يسي للبلد واهله خطا

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