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مريض لبناني يلجأ إلى مسجد لتشغيل آلة أكسجين وسط أزمة الكهرباء (صورة)

منذ 26 دقيقة
1509
مريض لبناني يلجأ إلى مسجد لتشغيل آلة أكسجين وسط أزمة الكهرباء (صورة)

بيروت (صدى):
كشفت صورة مؤثرة عن لجوء رجل لبناني إلى أحد مساجد بيروت، للاستفادة من توفر الكهرباء، من أجل تشغيل آلة أكسجين يحتاجها، وسط تقنين قاس في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي.

ومن جانبه، قال إمام الجامع:"لجأ الرجل المصاب بالربو للمسجد ليستفيد من فترة تشغيل المولد، لعدم توفر الكهرباء في منزله".

وكانت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات بلبنان، قد أكدت نفاد مخزون مئات الأدوية الأساسية المستوردة التي تعالج أمراضا مزمنة، فيما سينفد مخزون مئات من الأدوية الأخرى خلال شهر يوليو الجاري إذا لم يتم فتح الباب للاستيراد بأسرع وقت ممكن.

لبنان
مسجد
مريض لبناني
آلة أكسجين
أزمة الكهرباء

التعليقات

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أحدث التعليقات

dfs
يقال والله اعلم الافضل ان تشرب وتستحم بماء درجة حرارته مقاربة للدرجة الطبيعية للجو صيفا او شتاء
نبيل
يا زهراني صدق لانهم ممكن يقلون ويسونو اكثر من كذا اصلا من تسمعهم يقلون بص يافندم وحأؤل لسعادت حضرتك اعتبر كله في التمام
خبير زمانه
ممتاز السعوديه العظمى في الطريق الصحيح
واضح*** وصريح***
إذاكان مريض نفسي نسأل الله له الشفاء والعافية، وإذا كان خلاف ذالك فمصيره المخمسات الحارة.
خبير زمانه
نعم عرض مسلسل يسي للبلد واهله خطا

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