مريض لبناني يلجأ إلى مسجد لتشغيل آلة أكسجين وسط أزمة الكهرباء (صورة)

بيروت (صدى):
كشفت صورة مؤثرة عن لجوء رجل لبناني إلى أحد مساجد بيروت، للاستفادة من توفر الكهرباء، من أجل تشغيل آلة أكسجين يحتاجها، وسط تقنين قاس في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي.
ومن جانبه، قال إمام الجامع:"لجأ الرجل المصاب بالربو للمسجد ليستفيد من فترة تشغيل المولد، لعدم توفر الكهرباء في منزله".
وكانت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات بلبنان، قد أكدت نفاد مخزون مئات الأدوية الأساسية المستوردة التي تعالج أمراضا مزمنة، فيما سينفد مخزون مئات من الأدوية الأخرى خلال شهر يوليو الجاري إذا لم يتم فتح الباب للاستيراد بأسرع وقت ممكن.