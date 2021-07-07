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الشورى يطالب بالتوسع في مجال الترافع "عن بعد" في كافة قضايا السجناء

منذ 31 دقيقة
1436
الشورى يطالب بالتوسع في مجال الترافع "عن بعد" في كافة قضايا السجناء

الرياض (صدى):
أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب المجلس وزارة العدل، بالتوسع في مجال الترافع (عن بعد) في كافة قضايا السجناء في عموم القضايا ، بما في ذلك جلسات النطق بالحكم.

كما طالب وزارة العدل بالتوسع في خدمات الترجمة (عن بعد) للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية

وأشار إلى ضرورة الإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ما زالت قيد الدراسة، تقييم مخرجات مركز التدريب العدلي.

وأكد على أهمية تقييم منجز وزارة العدل في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات .

في حين طال المجلس بالاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لدعم مكتب البرامج والمشاريع لدراسة حالة مشاريع الوزارة سبل المعالجة،وكذلك توفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع.

وزارة العدل
السجناء
الشورى
مجلس الشورى
عن بعد

التعليقات

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أحدث التعليقات

dfs
يقال والله اعلم الافضل ان تشرب وتستحم بماء درجة حرارته مقاربة للدرجة الطبيعية للجو صيفا او شتاء
نبيل
يا زهراني صدق لانهم ممكن يقلون ويسونو اكثر من كذا اصلا من تسمعهم يقلون بص يافندم وحأؤل لسعادت حضرتك اعتبر كله في التمام
خبير زمانه
ممتاز السعوديه العظمى في الطريق الصحيح
واضح*** وصريح***
إذاكان مريض نفسي نسأل الله له الشفاء والعافية، وإذا كان خلاف ذالك فمصيره المخمسات الحارة.
خبير زمانه
نعم عرض مسلسل يسي للبلد واهله خطا

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