مواصفات فولفو XC 90 موديل 2021

متابعة_أميرة خالد (صدى):
تعتبر سيارة فولفو XC 90 موديل 2021 من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام الـ SUV، حيث يلجأ الكثيرون لهذه الفئة، نظراً لاتساع مقصورتها وارتفاعها عن الأرض.
وحملت سيارة فولفو XC 90 موديل 2021 محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، حيث يمكنه اخراج قوة قدرها 320 حصان، وعزم أقصى للدوران 400 نيوتن. متر، ومتصل بناقل حركة بثماني سرعات أوتوماتيكي.
وتعتمد السيارة على منظومة الجر الكلي، تتسارع السيارة من وضع الثبات، حتى 100 كلم/ س، في غضون 6.5 ثانية.
وتتميز سيارة فولفو XC 90 موديل 2021 بحصولها على أفضل وسائل الحماية، منها منظومة الوسائد الهوائية ، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، ونظام التوازن الإلكتروني ESP.
وزودت سيارة فولفو XC 90 موديل 2021 بمرايات جانبية كهربية، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، و مثبت سرعة، وتكييف هواء أوتوماتيكي.