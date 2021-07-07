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صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

منذ 13 ساعة
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صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

ريم عبدالعزيز (صدى):
بناءً على توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه حفظهما الله ، بضرورة تكثيف الجولات الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية قامت صحة الشرقية ممثلة بعدة فرق نسائية بجولات تفتيشية ورقابية مكثفه بالخبر على الصالات الرياضية ومراكز التجميل النسائية للتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وذلك بالتعاون مع امانة المنطقة الشرقيه ممثله ببلدية الخبر وفرع وزارة الرياضة .

وتم خلال الجولات رصدعدد من المخالفات واحالتها للجهات المعنية لإجراء اللازم تتمثل بعدم وجود تحصين لبعض الموظفين وليس لديهم نتيجة مسحه سلبيه خلال السبع ايام السابقه وعدم وجود تهوية كافيه وسوء تخزين لبعض المنتجات وسوء نظافة للادوات المستخدمه وانتهاء الشهادات الصحيه وعدم تجديدها

وتوكد صحة الشرقية متمثله بالصحة العامة والفرق الرقابية بانها مستمرة بتكثيف جولاتها الرقابية اليوميه على المنشات التجارية والعامة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفايروس والقضاء عليه باذن الله .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مهابيل هم وبالوناتهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
راح باالمغطس وتطسطس ..
ابو محمد 😎 ✍️
مرة ثانيه فصّلي حذيان من جلد البعير والبعارين عندكم كثير ، ولا يقربنك الحشرات ولا يخترقن حذائك ، يخافن يحسبنك ناقه تمشى باالغابه ..
محمد سعد الغامدي.
غير صحيح وجة نظر مردوده، عندما تجعل عقلك منكب على الإجرام بحيث نجد عقلك مركز على الطريقة الاجرامية... لماذا لم تقل أن هذا المجرم...
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ...

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