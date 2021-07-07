حجم الإصابة التي تعرض لها نجم الاستقلال الإيراني أمام تراكتور

ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، حجم إصابة نجم فريق الكرة بنادي الاستقلال الإيراني مهدي قائدي، التي تعرض لها في مباراة أمام تراكتور.
وسجل قائدي هدفًا، قاد به الاستقلال للفوز على تراكتور بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإيراني؛ لتؤكد التقارير أن إصابة مهدي قائدي أمام تراكتور ليست خطيرة.
وأشارت إلى أنه قد يكون جاهزًا للمواجهات القادمة في الدوري الإيراني، فيما من المقرر أن يلتقي الهلال بنظيره الاستقلال في سبتمبر المقبل، بينما يواجه النصر نظيره تراكتور، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.