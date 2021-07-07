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الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على أحد المتهمين

منذ 44 دقيقة
1596
الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على أحد المتهمين

الرياض (صدى):
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / ناصر بن راشد بن عبد الله الدوسري - سعودي الجنسية - هوية وطنية رقم ( 1079423560 ) ، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 13 / 11 / 1442هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها؛ فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 24 / 12 / 1442هـ، الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

الجزائية المتخصصة
جرائم الإرهاب
الدعوى المقامة

التعليقات

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
ممتاز السعوديه العظمى في الطريق الصحيح
واضح*** وصريح***
إذاكان مريض نفسي نسأل الله له الشفاء والعافية، وإذا كان خلاف ذالك فمصيره المخمسات الحارة.
خبير زمانه
نعم عرض مسلسل يسي للبلد واهله خطا
عبدالله
معاها حق! وبعدين يوم كانت تفوز ما احد دور لها في الإعلام العربي ويوم طلبت من مشجع يسكت قاموا عليها كلهم.
واضح*** وصريح***
بعارين ياقلب العنا بعارين في الطريق بلى

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