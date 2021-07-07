الممثل الهندي ديليب كومار يفارق الحياة بعد صراع مع المرض

نيودلهي (صدى):
فارق الممثل الهندي ديليب كومار، الحياة اليوم الأربعاء، في مستشفى بمدينة مومباي عن عمر يناهز 98 عاماً.
وكان قد تم نقل ديليب للمستشفى الأربعاء الماضي بعدما كان يعاني من صعوبة في التنفس، فيما كتب حساب الممثل على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، القائم عليه صديق الأسرة تغريدة قال فيها: "بقلوب يملؤها الحزن. أعلن وفاة ديليب كومار منذ دقائق" .
ومن جانبه، نعى الرئيس الهندي رام ناث كوفند الممثل، قائلًا: "ديليب كومار جسد تاريخ الهند الناشئة. تخطى سحره جميع الحدود، وحظي بحب عبر شبه القارة. وبوفاته، انتهى عهد. أقدم التعازي لأسرته ولجميع محبيه" .