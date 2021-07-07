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الممثل الهندي ديليب كومار يفارق الحياة بعد صراع مع المرض

منذ ساعة
818
الممثل الهندي ديليب كومار يفارق الحياة بعد صراع مع المرض

نيودلهي (صدى):
فارق الممثل الهندي ديليب كومار، الحياة اليوم الأربعاء، في مستشفى بمدينة مومباي عن عمر يناهز 98 عاماً.

وكان قد تم نقل ديليب للمستشفى الأربعاء الماضي بعدما كان يعاني من صعوبة في التنفس، فيما كتب حساب الممثل على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، القائم عليه صديق الأسرة تغريدة قال فيها: "بقلوب يملؤها الحزن. أعلن وفاة ديليب كومار منذ دقائق" .

ومن جانبه، نعى الرئيس الهندي رام ناث كوفند الممثل، قائلًا: "ديليب كومار جسد تاريخ الهند الناشئة. تخطى سحره جميع الحدود، وحظي بحب عبر شبه القارة. وبوفاته، انتهى عهد. أقدم التعازي لأسرته ولجميع محبيه" .

 

 

وفاة
الهند
ديليب كومار

التعليقات

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أحدث التعليقات

dfs
يقال والله اعلم الافضل ان تشرب وتستحم بماء درجة حرارته مقاربة للدرجة الطبيعية للجو صيفا او شتاء
نبيل
يا زهراني صدق لانهم ممكن يقلون ويسونو اكثر من كذا اصلا من تسمعهم يقلون بص يافندم وحأؤل لسعادت حضرتك اعتبر كله في التمام
خبير زمانه
ممتاز السعوديه العظمى في الطريق الصحيح
واضح*** وصريح***
إذاكان مريض نفسي نسأل الله له الشفاء والعافية، وإذا كان خلاف ذالك فمصيره المخمسات الحارة.
خبير زمانه
نعم عرض مسلسل يسي للبلد واهله خطا

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