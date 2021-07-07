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«التجارة» توافق على تخصيص تاريخ 31 يوليو لذوي الإعاقة

منذ 55 دقيقة
1571
«التجارة» توافق على تخصيص تاريخ 31 يوليو لذوي الإعاقة

الرياض (صدى):
وافقت وزارة التجارة، على مبادرة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، في تخصيص تاريخ 31 يوليو من كل عام لتقديم الخصومات والعروض لذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك بهدف رفع مستوى خدماتهم ومتطلباتهم، ودون فقدان التاجر رصيد التخفيضات السنوي، فيما تشكل نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة 7.1% من إجمالي سكان المملكة.

وتعد إحصاءات ذوي الإعاقة بالمملكة: الإعاقات السمعية 289.355، فرط الحركة وتشتت الانتباه: 30.155، والإعاقات الحركية: 833.136، بينما اضطراب طيف التوحد: 53.282، ومتلازمة داون: 19.428، أما الإعاقات البصرية: 811.610.

 

 

وزارة التجارة
ذوي الإعاقة
خصومات وعروض

التعليقات

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
ممتاز السعوديه العظمى في الطريق الصحيح
واضح*** وصريح***
إذاكان مريض نفسي نسأل الله له الشفاء والعافية، وإذا كان خلاف ذالك فمصيره المخمسات الحارة.
خبير زمانه
نعم عرض مسلسل يسي للبلد واهله خطا
عبدالله
معاها حق! وبعدين يوم كانت تفوز ما احد دور لها في الإعلام العربي ويوم طلبت من مشجع يسكت قاموا عليها كلهم.
واضح*** وصريح***
بعارين ياقلب العنا بعارين في الطريق بلى

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