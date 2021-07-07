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جامعة الملك خالد تطلق برنامج التدريب الصيفي الدولي في نسخته الثالثة 

منذ 11 ساعة
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جامعة الملك خالد تطلق برنامج التدريب الصيفي الدولي في نسخته الثالثة 

أبها (صدى):
أطلقت جامعة الملك خالد، مؤخرًا، برنامج التدريب الصيفي الدولي الافتراضي للعام الجامعي 1442هـ، في نسخته الثالثة، لطلاب وطالبات الجامعة، وذلك بالتعاون مع أبرز الجامعات والجهات المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة.

وقد استفاد من برنامج التدريب الصيفي الدولي في النسخة الثالثة 247 طالبًا وطالبة من سبع كليات مختلفة هي: علوم الحاسب الآلي والهندسة واللغات والترجمة والطب والتمريض بخميس مشيط والصيدلة والعلوم الإنسانية.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أنه نظرًا لتداعيات جائحة فيروس كورونا والظروف الاستثنائية الطارئة الناتجة عنها، وبعد إلغاء برنامج التدريب الصيفي الدولي للعام 1441هـ، وجدت جامعة الملك خالد ضرورة مواصلة التدريب (افتراضيًّا) لتحسين وسائل التعليم التي تمكّن من استمرار العملية التعليمية بشكل يضمن كفاءة وجودة البرامج التعليمية وسلامة جميع الأطراف المعنيين بالعملية التدريبية والتعليمية.

إلى ذلك لفتت المشرف على وحدة التدريب الطلابي بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتورة منى عبدالله الشهري إلى أن من أهداف هذا التدريب الذي أشرفت عليه الوحدة توفير تدريب نوعي يثري التجربة الجامعية للطلاب والطالبات المتميزين، وتشجيع المتدربين على الربط بين المادة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على جوانب علمية متجددة مرتبطة بالتخصص، وتوسيع أفق المتدربين عن طريق إتاحة الفرصة لهم للانخراط في بيئة تعليمية ثقافية متنوعة ومختلفة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والتطورات البحثية والخبرات الواسعة للمدربين في جهات التدريب.

التعليقات

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أحدث التعليقات

dfs
يقال والله اعلم الافضل ان تشرب وتستحم بماء درجة حرارته مقاربة للدرجة الطبيعية للجو صيفا او شتاء
نبيل
يا زهراني صدق لانهم ممكن يقلون ويسونو اكثر من كذا اصلا من تسمعهم يقلون بص يافندم وحأؤل لسعادت حضرتك اعتبر كله في التمام
خبير زمانه
ممتاز السعوديه العظمى في الطريق الصحيح
واضح*** وصريح***
إذاكان مريض نفسي نسأل الله له الشفاء والعافية، وإذا كان خلاف ذالك فمصيره المخمسات الحارة.
خبير زمانه
نعم عرض مسلسل يسي للبلد واهله خطا

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