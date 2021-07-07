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قنصلية المملكة في سيدني تنوه بتمديد فرض الإغلاق لمدة أسبوع إضافي

منذ 20 دقيقة
1427
قنصلية المملكة في سيدني تنوه بتمديد فرض الإغلاق لمدة أسبوع إضافي

الرياض (صدى):
نوهت قنصلية المملكة في سيدني، أن السلطات المحلية في أستراليا أعلنت اليوم الأربعاء بتاريخ 07/07/2021 م عن تمديد فرض الإغلاق لمدة أسبوع إضافي حتى نهاية يوم الجمعة بتاريخ 16/07/2021 م.

وأكدت القنصلية أن ذلك حرصًا منها على سلامة المواطنين، مطالبة الجميع بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية ومتابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية.

وأوضحت أن ذلك عبر موقع وزارة الصحة في ولاية سيدني: www.nsw.gov.au/covid-19 ، وفي الحالات الطارئة يمكن التواصل مع القنصلية من خلال الوسائل التالية:

هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين: 0473999119

البريد الإلكتروني لشؤون السعوديين: [email protected]

 

 

وزارة الصحة
أستراليا
الإغلاق
قنصلية المملكة في سيدني

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سالم الروقي
هذا وش دخله ... اقول كم الغنم عليه
ابو محمد 😎 ✍️
ماشياً ..
واضح*** وصريح***
ونتا ئجها.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
واضح*** وصريح***
تيس برمائي،ناوي العبور إلى الضفة الغربية،لمقابلة الحبيبة(( العنز)).

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