وفاة امرأة داخل صندوق ملابس خيري

لندن (صدى):
لقت امرأة مصرعها بعد أن علقت داخل صندوق ملابس خيري وهي تفرز الملابس الموضوعة داخل الصندوق الخيري.
وذكرت تقارير بريطانية أنه تم العثور على جثة الأم معلقة نصفها بالداخل ونصفها خارج بنك ملابس في أستراليا.
وقالت الشرطة أن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت المرأة وهي تقود سيارتها في مركز تسوق ستوكلاند بالديفيس في روكينجهام ، قبل أن تقف واقتربت من الصندوق.
وقفت المرأة على صندوق بلاستيكي حتى تتمكن من النظر في صندوق Good Sammys الخيري قبل أن تبدأ في البحث عن الملابس المتبرع بها، حيث سقطت وأصبحت غير قادرة على إخراج نفسها من صندوق الملابس.