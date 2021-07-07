نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وفاة امرأة داخل صندوق ملابس خيري

منذ ساعة
1562
1
وفاة امرأة داخل صندوق ملابس خيري

لندن (صدى):
لقت امرأة مصرعها بعد أن علقت داخل صندوق ملابس خيري وهي تفرز الملابس الموضوعة داخل الصندوق الخيري.

وذكرت تقارير بريطانية أنه تم العثور على جثة الأم معلقة نصفها بالداخل ونصفها خارج بنك ملابس في أستراليا.

وقالت الشرطة أن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت المرأة وهي تقود سيارتها في مركز تسوق ستوكلاند بالديفيس في روكينجهام ، قبل أن تقف واقتربت من الصندوق.

وقفت المرأة على صندوق بلاستيكي حتى تتمكن من النظر في صندوق Good Sammys الخيري قبل أن تبدأ في البحث عن الملابس المتبرع بها، حيث سقطت وأصبحت غير قادرة على إخراج نفسها من صندوق الملابس.

 

تبرع
أستراليا
صندوق ملابس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130260
منذ دقيقة
سبحان الله ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

dfs
يقال والله اعلم الافضل ان تشرب وتستحم بماء درجة حرارته مقاربة للدرجة الطبيعية للجو صيفا او شتاء
نبيل
يا زهراني صدق لانهم ممكن يقلون ويسونو اكثر من كذا اصلا من تسمعهم يقلون بص يافندم وحأؤل لسعادت حضرتك اعتبر كله في التمام
خبير زمانه
ممتاز السعوديه العظمى في الطريق الصحيح
واضح*** وصريح***
إذاكان مريض نفسي نسأل الله له الشفاء والعافية، وإذا كان خلاف ذالك فمصيره المخمسات الحارة.
خبير زمانه
نعم عرض مسلسل يسي للبلد واهله خطا

أخر الأخبار

الشورى يطالب إضافة رياض الأطفال كمرحلة أساسية للتقويم المدرسي
الشورى يطالب إضافة رياض الأطفال كمرحلة أساسية للتقويم المدرسي
منذ 12 دقيقة 1207
مريض لبناني يلجأ إلى مسجد لتشغيل آلة أكسجين وسط أزمة الكهرباء (صورة)
مريض لبناني يلجأ إلى مسجد لتشغيل آلة أكسجين وسط أزمة الكهرباء (صورة)
منذ 17 دقيقة 1358
الشورى يطالب بالتوسع في مجال الترافع "عن بعد" في كافة قضايا السجناء
الشورى يطالب بالتوسع في مجال الترافع "عن بعد" في كافة قضايا السجناء
منذ 22 دقيقة 1361
زوج منة عرفة: تزوجت مرتين من قبل ولدي 3 بنات
زوج منة عرفة: تزوجت مرتين من قبل ولدي 3 بنات
منذ 27 دقيقة 633
حجم الإصابة التي تعرض لها نجم الاستقلال الإيراني أمام تراكتور
حجم الإصابة التي تعرض لها نجم الاستقلال الإيراني أمام تراكتور
منذ 41 دقيقة 1839
الحصيني: ارتفاع درجات الحرارة في 7 مناطق
الحصيني: ارتفاع درجات الحرارة في 7 مناطق
منذ 47 دقيقة 1698
المياه الوطنية: إصدار 500 ألف فاتورة بانسيابية وفق الدورة الفوترية الجديدة
المياه الوطنية: إصدار 500 ألف فاتورة بانسيابية وفق الدورة الفوترية الجديدة
منذ 51 دقيقة 1692
الممثل الهندي ديليب كومار يفارق الحياة بعد صراع مع المرض
الممثل الهندي ديليب كومار يفارق الحياة بعد صراع مع المرض
منذ 56 دقيقة 768
الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على أحد المتهمين
الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على أحد المتهمين
منذ ساعة 1669
بالفيديو.. استشاري: الاستحمام بالماء الدافئ يخفض نسبة الإصابة بأمراض القلب
بالفيديو.. استشاري: الاستحمام بالماء الدافئ يخفض نسبة الإصابة بأمراض القلب
منذ ساعة 1386