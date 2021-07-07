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طرق الحماية من كورونا أثناء التنظيف والتطهير البيئي

منذ 26 دقيقة
1325
طرق الحماية من كورونا أثناء التنظيف والتطهير البيئي

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الصحة العامة "وقاية" عن العديد من النصائح والإرشادات المهمة عند القيام بعملية التنظيف والتعقيم والتطهير البيئي، للحفاظ على بيئة صحية وآمنة بالأماكن غير المخصصة للرعاية الصحية في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت "وقاية" أنه يقصد بتنظيف الأسطح إزالة الأجزاء المادية مثل الأوساخ والشوائب من الأسطح بالماء والصابون، أما التطهير فهو التخلص من الجراثيم والميكروبات باستخدام المواد المطهرة، كما نصحت عند القيام بالتطهير والتعقيم البيئي مراعاة العمل ببعض التوجيهات والإرشادات المهمة.

وتتمثل تلك النصائح في: يجب اختيار المطهر وتركيزه بعناية لتجنب تلف الأسطح ولتجنب أو تقليل الآثار السامة على أفراد الأسرة (أو مرتادي الأماكن العامة)، تجنب الخلط بين المطهرات، مثل المبيض والأمونيا؛ لأن القيام بخلط المواد الكيميائية يمكن أن يسبب تهيجًا تنفسيًا وتطلق غازات قاتلة، إبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة والأشخاص الآخرين أثناء استخدام المطهرات، وذلك حتى تجف وتختفي رائحتها.

ومن الضروري فتح النوافذ واستخدم المراوح للتهوية والابتعاد عن الروائح إذا أصبحت قوية جدًا ويجب دائمًا تحضير المحاليل المطهرة في مناطق جيدة التهوية، والحرص على غسل اليدين مباشرة بعد استخدام أي مطهر، بما في ذلك عند استخدام المسحات (المناديل) السطحية، حفظ الأغطية مغلقة بإحكام عندما لا تكون قيد الاستخدام. وذلك لتجنب حدوث الانسكابات و الحوادث الكيميائية.

ويجب عدم السماح للأطفال باستخدام المسحات (المناديل) المطهرة، وحفظ السوائل والمطهرات بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة، التخلص من الأدوات ذات الاستخدام الواحد مثل القفازات والأقنعة بعد استخدامها في التنظيف، وعدم إعادة استخدامها مرة أخرى، ولا تُستخدم المسحات (المناديل) المطهرة لتنظيف اليدين أو كمناديل الأطفال.

ويعد الحد الأدنى الموصى به من أدوات الحماية الشخصية عند التطهير في الأماكن غير المخصصة للرعاية الصحية هو لبس القفازات المطاطية والمريلة المقاومة للماء والأحذية المغلقة، فيما يجب وضع تصور واضح لعلمية التنظيف والتطهير بحيث يشمل تصنيف الأسطح البيئية إلى أسطح بحاجة إلى تنظيف وأسطح بحاجة إلى تطهير وتحديد الأسطح ذات الأولوية ونوعية المواد الكيميائية المناسبة.

ويمكن أن يؤدي التأثير السام لرش الأشخاص بالمواد كيميائية مثل الكلور إلى تهيج في العين والجلد، وضيق أو تشنج في القصبات الهوائية بسبب الاستنشاق إضافة إلى الغثيان والقيء، كمت يجب تحضير المطهرات واستخدامها وفقًا لتعليمات الشركة المنتجة، وتخزين جميع المحاليل المطهرة في حاويات غير شفافة، في منطقة جيدة التهوية ومغطاة.

فيروس كورونا
نصائح
التطهير البيئي

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أحدث التعليقات

سالم الروقي
هذا وش دخله ... اقول كم الغنم عليه
ابو محمد 😎 ✍️
ماشياً ..
واضح*** وصريح***
ونتا ئجها.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
واضح*** وصريح***
تيس برمائي،ناوي العبور إلى الضفة الغربية،لمقابلة الحبيبة(( العنز)).

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