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المملكة توقع اتفاقية إقامة مقر لاتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا"

منذ 15 دقيقة
1246
المملكة توقع اتفاقية إقامة مقر لاتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا"

الرياض (صدى):
وقع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط كامل حسن العوضي، بمقر الهيئة في مدينة الرياض اليوم, اتفاقية مقر بين المملكة واتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)، لإنشاء مكتبها الإقليمي بالمملكة.

وأعرب معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن تمنياته بالتوفيق لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك والفعّال مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الطيران المدني من منظمات دولية وإقليمية، مما يسهم ذلك بالارتقاء بمجال النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتأتي الاتفاقية ضمن اهتمام المملكة ودعمها لمنظمات الطيران المدني الإقليمية والدولية وتقديم مختلف أشكال المساندة لها وذلك لدورها في الإسهام بتطوير مجال النقل الجوي، استكمالاً لما تقوم به المملكة من جهود في دعم وتمكين المنظمات التي تتخذ المملكة مقراً لها، وسيعزز وجود مقر اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) بالمملكة في توفير الدعم اللازم لشركات النقل الجوي محلياً وإقليمياً والاستشارات والدورات التدريبية، وكذلك تزويد قطاع الطيران المدني في المملكة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالنقل الجوي الدولي.

يذكر أن اتحاد النقل الجوي الدولي يعمل على تطوير النقل الجوي الآمن والمنتظم والاقتصادي لصالح دول العالم، لتحقيق الزيادة في معدلات نمو التجارة الدولية وحل مشاكل النقل، وتقديم وسائل التعاون بين شركات ومؤسسات النقل الجوي العاملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في خدمات النقل الجوي الدولي، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي، وغيرها من المنظمات العالمية والإقليمية في هذا المجال.

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أحدث التعليقات

kkkk
وين عامل المحطه
واضح*** وصريح***
اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من خزيك، وكشف سترك، ونسيان ذكرك، والانصراف عن شكرك..
kkkk
مافيه شي اسمه غضب الطبيه كل شي بامر الله الرضى والغضب لله في هذه الامور
نبيل
الاستاذ والاعلامي الكبير عمرو اديب يقول اوعا تصدق المصريييين مع العلم انه مصر بس يعرف اهل بلدة اكثر من غيره
غادة
شعب معروف عنه المصخرة ياباشاء

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