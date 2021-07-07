نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الصين تعلن عن بؤرة إصابات جديدة بكورونا

منذ 25 دقيقة
1434
الصين تعلن عن بؤرة إصابات جديدة بكورونا

بكين (صدى):
أعلنت الصين اليوم الأربعاء عن بؤرة إصابات متزايدة في مدينة صغيرة عند الحدود مع بورما حيث كشفت عن 15 إصابة محلية، بينهم 12 بورميا.

وعززت قوات الأمن في إقليم يونان الصيني في جنوب غرب البلاد تواجدها قرب الحدود بهدف منع أي دخول غير شرعي إلى أراضيها.

وذكر أبرز مسؤول في الحزب الشيوعي في رويلي الأربعاء أن العينات الجينية للفيروس المأخوذة من مرضى متشابهة كثيرا مع المتحورة دلتا التي رصدت للمرة الأولى في الهند.

وتم فرض إغلاق في هذه المدينة حيث يتعين على السكان البقاء في منازلهم وإغلاق المدارس وكذلك المتاجر.

ويذكر أن الصين، قد أعلنت عن السيطرة إلى حد كبير على المرض على أراضيها منذ ربيع 2020 وعادة الحياة الى طبيعتها إلى حد كبير في البلاد منذ ذلك الحين.

الصين
الهند
كورونا
إصابات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

kkkk
وين عامل المحطه
واضح*** وصريح***
اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من خزيك، وكشف سترك، ونسيان ذكرك، والانصراف عن شكرك..
kkkk
مافيه شي اسمه غضب الطبيه كل شي بامر الله الرضى والغضب لله في هذه الامور
نبيل
الاستاذ والاعلامي الكبير عمرو اديب يقول اوعا تصدق المصريييين مع العلم انه مصر بس يعرف اهل بلدة اكثر من غيره
غادة
شعب معروف عنه المصخرة ياباشاء

أخر الأخبار

طرق الحماية من كورونا أثناء التنظيف والتطهير البيئي
طرق الحماية من كورونا أثناء التنظيف والتطهير البيئي
منذ 40 ثانية 1004
المملكة توقع اتفاقية إقامة مقر لاتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا"
المملكة توقع اتفاقية إقامة مقر لاتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا"
منذ 15 دقيقة 1244
ارتفاع أسعار النفط اليوم هامشيًا
ارتفاع أسعار النفط اليوم هامشيًا
منذ 23 دقيقة 1309
الصين تعلن عن بؤرة إصابات جديدة بكورونا
الصين تعلن عن بؤرة إصابات جديدة بكورونا
منذ 25 دقيقة 1434
بالفيديو.. مواطن ينجح في الاستزراع السمكي بتبوك
بالفيديو.. مواطن ينجح في الاستزراع السمكي بتبوك
منذ 30 دقيقة 446
إيفانكا ترامب مُهددة بالسجن بسبب اتهامات جنائية
إيفانكا ترامب مُهددة بالسجن بسبب اتهامات جنائية
منذ 44 دقيقة 1677
السماح بحضور الجماهير للملاعب بنسبة 100% شرط التحصين
السماح بحضور الجماهير للملاعب بنسبة 100% شرط التحصين
منذ 56 دقيقة 2036
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظيفة شاغرة
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظيفة شاغرة
منذ 58 دقيقة 1536
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن فضل عشر ذي الحجة
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن فضل عشر ذي الحجة
منذ ساعة 1659
بالفيديو.. قرد يهاجم منزل مواطن ومركز تموينات في عزيزية الخبر
بالفيديو.. قرد يهاجم منزل مواطن ومركز تموينات في عزيزية الخبر
منذ ساعة 2469