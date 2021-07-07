الصين تعلن عن بؤرة إصابات جديدة بكورونا

بكين (صدى):
أعلنت الصين اليوم الأربعاء عن بؤرة إصابات متزايدة في مدينة صغيرة عند الحدود مع بورما حيث كشفت عن 15 إصابة محلية، بينهم 12 بورميا.
وعززت قوات الأمن في إقليم يونان الصيني في جنوب غرب البلاد تواجدها قرب الحدود بهدف منع أي دخول غير شرعي إلى أراضيها.
وذكر أبرز مسؤول في الحزب الشيوعي في رويلي الأربعاء أن العينات الجينية للفيروس المأخوذة من مرضى متشابهة كثيرا مع المتحورة دلتا التي رصدت للمرة الأولى في الهند.
وتم فرض إغلاق في هذه المدينة حيث يتعين على السكان البقاء في منازلهم وإغلاق المدارس وكذلك المتاجر.
ويذكر أن الصين، قد أعلنت عن السيطرة إلى حد كبير على المرض على أراضيها منذ ربيع 2020 وعادة الحياة الى طبيعتها إلى حد كبير في البلاد منذ ذلك الحين.