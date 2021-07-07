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بالفيديو.. مواطن ينجح في الاستزراع السمكي بتبوك

منذ 30 دقيقة
446
بالفيديو.. مواطن ينجح في الاستزراع السمكي بتبوك

(صدى):
نجح المهندس الزراعي مازن القعير بجهود ذاتية في الاستزراع السمكي بمنطقة تبوك؛ قائلًا أن الفكرة جاءت تلبية لرغبة أحد أبنائه الذي كان يرغب في تربية الأسماك.

وقال مازن القعير: "استجبت له جبر خاطر وسويت له حوض سمك لا يتجاوز اثنين متر في اثنين متر وبعدها بدأت زريعة السمك في التكاثر وكانت البداية"، لافتًا إلى أنه بدأ بالأحواض الإسمنتية، بحسب قناة "الإخبارية" .

وأضاف أنه عمل على الاطلاع والبحث وأخذ النصائح من زملائه الذين لديهم معلومات حول الأمر، موضحًا أن أسماك البلطي من الأسماك التي تتعايش في المياه العذبة وكذلك المياه التي بها نسبة ملوحة كما أنها تقاوم الأمراض، مضيفًا أن بدايته كانت بدائية حتى استخدم الأكسجين وعمل توصيلات للأحواض الإسمنتية وتوفير الأكسجين والتغذية الصحيحة للأسماك؛ حيث بدأوا بـ20 سمكة والآن حوالي نصف مليون سمكة.

تبوك
الاستزراع السمكي
مازن القعير

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أحدث التعليقات

kkkk
وين عامل المحطه
واضح*** وصريح***
اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من خزيك، وكشف سترك، ونسيان ذكرك، والانصراف عن شكرك..
kkkk
مافيه شي اسمه غضب الطبيه كل شي بامر الله الرضى والغضب لله في هذه الامور
نبيل
الاستاذ والاعلامي الكبير عمرو اديب يقول اوعا تصدق المصريييين مع العلم انه مصر بس يعرف اهل بلدة اكثر من غيره
غادة
شعب معروف عنه المصخرة ياباشاء

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