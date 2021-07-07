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السماح بحضور الجماهير للملاعب بنسبة 100% شرط التحصين

منذ 55 دقيقة
2032
السماح بحضور الجماهير للملاعب بنسبة 100% شرط التحصين

ماجد محمد (صدى):
قررت وزارة الرياضة السماح للجماهير بدخول الملاعب خلال الموسم الجديد على أن يكون الدخول للمحصنين بجرعتين كاملتين وجرعة واحدة بالإضافة لـ«المحصن المتعافي».

وذكرت مصادر أن عودة الجماهير ستشكل للملاعب رافداً اقتصادياً للأندية الرياضية التي افتقدت جماهيرها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد منذ مارس 2020 قبل عودتها في الجولتين الأخيرتين من منافسات دوري المحترفين، وفقًا لـ " الشرق الأوسط".

وأضافت أن عودة الجماهير إلى الملاعب تعتبر حافزاً إيجابياً في الجانب الفني الذي تراجع كثيراً في بعض الفرق واللاعبين ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي.

ويذكر أنه في منتصف مايو الماضي، شهدت ملاعب كرة القدم عودة الجماهير للمدرجات بنسبة 40 % لطاقاتها الاستيعابية بعد غياب طويل عن الحضور بسبب تداعيات فيروس «كورونا».

كورونا
الجماهير
وزارة الرياضة

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أحدث التعليقات

kkkk
وين عامل المحطه
واضح*** وصريح***
اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من خزيك، وكشف سترك، ونسيان ذكرك، والانصراف عن شكرك..
kkkk
مافيه شي اسمه غضب الطبيه كل شي بامر الله الرضى والغضب لله في هذه الامور
نبيل
الاستاذ والاعلامي الكبير عمرو اديب يقول اوعا تصدق المصريييين مع العلم انه مصر بس يعرف اهل بلدة اكثر من غيره
غادة
شعب معروف عنه المصخرة ياباشاء

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