السماح بحضور الجماهير للملاعب بنسبة 100% شرط التحصين

ماجد محمد (صدى):
قررت وزارة الرياضة السماح للجماهير بدخول الملاعب خلال الموسم الجديد على أن يكون الدخول للمحصنين بجرعتين كاملتين وجرعة واحدة بالإضافة لـ«المحصن المتعافي».
وذكرت مصادر أن عودة الجماهير ستشكل للملاعب رافداً اقتصادياً للأندية الرياضية التي افتقدت جماهيرها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد منذ مارس 2020 قبل عودتها في الجولتين الأخيرتين من منافسات دوري المحترفين، وفقًا لـ " الشرق الأوسط".
وأضافت أن عودة الجماهير إلى الملاعب تعتبر حافزاً إيجابياً في الجانب الفني الذي تراجع كثيراً في بعض الفرق واللاعبين ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي.
ويذكر أنه في منتصف مايو الماضي، شهدت ملاعب كرة القدم عودة الجماهير للمدرجات بنسبة 40 % لطاقاتها الاستيعابية بعد غياب طويل عن الحضور بسبب تداعيات فيروس «كورونا».