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فوائد زيت الشوفان للشعر المموج

منذ 53 دقيقة
1465
فوائد زيت الشوفان للشعر المموج

أميرة خالد (صدى):
يتسم زيت الشوفان بخواصه المرطبة والمضادة للالتهابات؛ حيث يهدئ فروة الرأس، يرطب الشعر ويحسن مرونة خصل الشعر، ويعد خيارا مناسبا بشكل عام للشعر المجعد، الجاف، الخشن أو التالف.

ويمكن استخدام زيت الشوفان يوميا أو كلما لزم الأمر لضمان تعزيز صحة الشعر وفروة الرأس، لكن من الضروري تنظيف الشعر تماما بعد استخدام أي زيوت منعا لأي تراكمات، كما يتفق الخبراء على أن زيت الشوفان مفيد أكثر للشعر المجعد، الجاف، الخشن أو التالف.

ويعد زيت الشوفان مفيد لهؤلاء الذين يعانون من مشاكل فروة الرأس الجافة؛ إذ يساعدهم على تغذية الفروة وترطيبها، فيما قال الخبراء أنه آمن لكل أنواع الشعر، كما أن قدرته على تحسين مرونة الشعر تجعله خيارا رائعا لصاحبات الشعر المصبوغ.

وأشار الخبراء إلى أنه معظم الزيوت الأخرى يمكن أن يؤدي لتكون تراكمات مع مرور الوقت إذا لم يتم تنظيف الشعر وفروة الرأس كما ينبغي في الأخير؛ حيث يمكن استخدامه بوضعه وتركه على الشعر وهو رطب بعد شطف البلسم، وتدليكه في فروة الرأس برفق بعد تنظيف الشعر والفروة بصورة تامة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى مزجه مع نوع البلسم الذي تستخدمينه ومن ثم وضع المزيج على الشعر لمدة 5 دقائق ثم شطفه، استخدامه كمعزز للبروتين؛ إذ يمكن لأحماض أوميغا الدهنية الموجودة في زيت الشوفان أن تعمل في الواقع على تعزيز امتصاص المكونات الأخرى في المنتجات، استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على زيت الشوفان بما يعود بالنفع على شعرك.

 

الشعر التالف
زيت الشوفان
الشعر المموج

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الأمتناع عن مثل هذه المقاطع خيراً من تداولها .
الملل
عايدي الوجه نغطيه بالبكيني اهم شي خط النيل
ابو العرب
لا حول ولا قوة الا بالله
كلام مليان
وصلت ايجار العامله الاندونيسية من الشركات المحتكره والمدعومه من الوزارة ب 4024 ريال !!!!!!!!!!!! المشكله جيراننا بالخليج الامارات قطر الكويت لنا تواصل معهم والخادمه...
ابو العرب
لا حول ولا قوة الا بالله ما توقعت في ناس كذا بالتفكير هذا

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