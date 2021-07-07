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بالصور.. كيا أوبتيما 2021 تخطف الأنظار بمواصفاتها الخاصة

منذ ساعة
1857
بالصور.. كيا أوبتيما 2021 تخطف الأنظار بمواصفاتها الخاصة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
ظهرت كيا أوبتيما موديل 2021 داخل أسواق المملكة؛ حيث زودت بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، بقوة 194 حصان عند 6100 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 246 نيوتن.متر، بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات Dual Clutch.

وجاء المحرك الأخر 4 سلندر، بسعة 2000 سي سي، قوة 158 حصان عند 6500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 196 نيوتن.متر، بناقل حركة من 6 سرعات، كما تأتي بعجلات مقاس 18 بوصة ومصابيح LED أمامية وتحكم تلقائي في المناخ، مع تحذير الاصطدام الأمامي والحفاظ على الحارات المرورية.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى فتحة سقف بانوراما قابلة للفتح، خمس كاميرات لرؤية مُحيطيه مُتميزة جدًا، و مرايات كهربية قابلة للطى و مدعومة بشريط الـLED، كما زودت سيارة كيا أوبتيما موديل 2021 بخمسة وضعيات للقيادة، مقاعد أمامية قابلة للتسخين والتبريد، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، مخارج USB في الخلف.

وتضمنت شاشة عدادات بحجم 12.3 بوصة، و شاشة وسطية باللمس بحجم 10 بوصة، ونظام معلومات وترفيه ملون مقاس 8 بوصة، ودعم لخدمتي آبل كار بلاي و أندرويد أوتو، إلى جانب نظام تجنب الاصطدام بالنقطة العمياء، المساعدة في تجنب حركة المرور الخلفية، نظام المساعدة على القيادة على الطريق السريع، نظام تثبيت السرعة التكيفي، مساعدة الخروج الآمن، والكبح التلقائي العكسي للطوارئ، بينما الفئة الأولي GDI بسعر 75 ألف ريال، والفئة الثانية T-GDI GT بسعر 120 ألف ريال.

 

 

 

 

سيارات
أسواق المملكة
كيا أوبتيما

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الأمتناع عن مثل هذه المقاطع خيراً من تداولها .
الملل
عايدي الوجه نغطيه بالبكيني اهم شي خط النيل
ابو العرب
لا حول ولا قوة الا بالله
كلام مليان
وصلت ايجار العامله الاندونيسية من الشركات المحتكره والمدعومه من الوزارة ب 4024 ريال !!!!!!!!!!!! المشكله جيراننا بالخليج الامارات قطر الكويت لنا تواصل معهم والخادمه...
ابو العرب
لا حول ولا قوة الا بالله ما توقعت في ناس كذا بالتفكير هذا

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