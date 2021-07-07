نادين نجيم ترد على التنمر ضدها بعد إصابتها في وجهها

بيروت (صدى):
تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نجيم للتنمر بسبب عمليات التجميل التي خضعت لها بعد إصابتها في وجهها بعدد من الجروح نتيجة انفجار مرفأ بيروت.
وقالتل نادين: "أصبت في انفجار مرفأ بيروت واستغرق وجهي وقتاً للتعافي بشكل نهائي وما اتعرض له سخيف ومقصود في بعض الأحيان من حملات مبرمجة بالتزامن مع كل إطلالة".
وأضافت أنها اضطرت إلى اللجوء إلى عدد من عمليات التجميل بعد إصابة وجهها في انفجار مرفأ بيروت حيث خضعت لعمليات استمرت 6 ساعات متواصلة وكان وجهها به نجو 40 قطبة.
وتابعت: "وجهي تحطم وتهشم سواء باليمين واليسار منه، وكان متورماً لفترة كبيرة، وهناك أوقات بها قصد التنمر بسبب السخافة، وأيضاً ربما أتعرض لحملة مبرمجة عندما يكون عندي إطلالة أظهر بها".
واستكملت: "الإنسان يتغير، وما يحكي اليوم عن عمليات التجميل لا يهمني، أذكر أنه تم انتخابي ملكة جمال وعلى طبيعتي، وأؤكد أنني أحب نفسي في كل المراحل".