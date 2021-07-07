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افتتاح مهرجان الجنادرية عام 1405هـ

منذ 9 دقائق
178
افتتاح مهرجان الجنادرية عام 1405هـ

التعليقات

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أحدث التعليقات

شيخين١
حتى ملابس الداخلية تكتم الشنفوروتسببلة تشققات شيل
شيخين١
معليش اشرب ماء بارد وسوي نفسك مادريت اوعاعمل نفسك ميت اوراضي اهم شي لاتشوش على تفكيرالبنت حرام عليك
شيخين١
لكي يعيدوها ويثبتوها في اذهان وعقول المراهقين وضعاف النوس ويثبتو للعالم ان هاذا من صنع السعودية اصلا ماتفيدنا بشي اوتخليد للاجرام فاشل فاشل وكمان...
عبدالحكيم محمود
من المفترض رفض القصة وعرضها من البداية المجتمع السعودي رافض لمثل هذه النماذج الخطاء من الذي أجاز مثل هذا العمل.
شمس الحقيقة
سبحان الله العظيم

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