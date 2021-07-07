بالفيديو.. «الأمن العام»‏ يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام، اليوم الأربعاء، عن قائمة بالأشخاص الذين تم القبض عليهم في عدة جرائم.
وأكد الأمن العام على القبض على شقيقي مقيم من الجنسية الباكستانية ظهر بمقطع فيديو وهو مكبل القدمين، وتبيّن أن شقيقيه قاما بتكبيله في مكة المكرمة، فضلًا عن القبض على اثنين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الهندية في الرياض، قاما بتجهيز مقر لتزوير الوثائق الرسمية.
وأوضح أنه ضُبطت بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر وعدد من التجهيزات والمعدات المستخدمة في تزييف الوثائق الرسمية، إضافة إلى أختام مزورة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، كما تم القبض على مواطن وتسعة مقيمين من الجنسية اليمنية في الرياض، ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة، عبر مؤسسة تجارية تعود ملكيتها للمواطن.
وذكر "الأمن العام" أن ذلك لتوفير غطاء لتعاملاتهم البنكية مقابل عمولة بنسبة محددة، حيث ضُبط بحوزتهم على مبلغ (724.994) ألف ريال، فيما تم القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية من أرباب السوابق في الرياض تورطوا في سرقة المركبات واستخدامها في تنقلاتهم عند اقتحامهم المنازل بغرض السرقة منها والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات.