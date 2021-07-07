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محلل مالي: كل يوم أقرب لتكامل العمليات بين "السعودية" و "أديل"

منذ 25 دقيقة
1431
محلل مالي: كل يوم أقرب لتكامل العمليات بين "السعودية" و "أديل"

عادل الحربي (صدى):
رأى محللون أن سوق الطيران السعودي يتجه للتحالفات والاستحواذات في ظل إطلاق الإستراتيجية الوطنية.

وقال المحلل المالي محمد البصراوي:"إعتقادي أننا في كل يوم أقرب لتكامل العمليات فيما بين السعودية وأديل، مثلما حدث مع طيران الإمارات وفلاي دبي".

وأضاف البصراوي:"تكامل العمليات يهدف لزيادة شبكة الرحلات وإتاحة مزيدًا من الرحلات لكلا الشركتين".

يذكر أن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، صرح في وقت سابق بأن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المتعلقة بقطاع الطيران تتضمن مضاعفة حركة النقل الجوي ثلاث مرات.

المملكة
الطيران السعودي
اديل

التعليقات

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أحدث التعليقات

شيخين١
حتى ملابس الداخلية تكتم الشنفوروتسببلة تشققات شيل
شيخين١
معليش اشرب ماء بارد وسوي نفسك مادريت اوعاعمل نفسك ميت اوراضي اهم شي لاتشوش على تفكيرالبنت حرام عليك
شيخين١
لكي يعيدوها ويثبتوها في اذهان وعقول المراهقين وضعاف النوس ويثبتو للعالم ان هاذا من صنع السعودية اصلا ماتفيدنا بشي اوتخليد للاجرام فاشل فاشل وكمان...
عبدالحكيم محمود
من المفترض رفض القصة وعرضها من البداية المجتمع السعودي رافض لمثل هذه النماذج الخطاء من الذي أجاز مثل هذا العمل.
شمس الحقيقة
سبحان الله العظيم

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