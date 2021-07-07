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دينا الشربيني تنفعل على الصحفيين بسبب عمرو دياب

منذ 45 دقيقة
472
دينا الشربيني تنفعل على الصحفيين بسبب عمرو دياب

القاهرة (صدى):
انفعلت الفنانة المصرية دينا الشربيني، على الصحفيين، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" .

وكان أحد المراسلين، سأل دينا الشربيني، بخصوص علاقتها بالفنان المصري عمرو دياب، وإمكانية عودتهما مرة أخرى.

وسأل الصحفي دينا الشربيني عن سبب نشرها صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها، وهل تصرفها كان بمثابة تمهيداً للعودة إليه مرة أخرى أم كانت مجرد مجاملة لها فقط.

وانزعجت دينا الشربيني من سؤال المراسل، ما دفعها إلى الانصراف من أمام الكاميرات، قائلة: "امسحوا التقرير دا بعد اذنكم".

مصر
دينا الشربيني
عمرو دياب

التعليقات

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أحدث التعليقات

شيخين١
حتى ملابس الداخلية تكتم الشنفوروتسببلة تشققات شيل
شيخين١
معليش اشرب ماء بارد وسوي نفسك مادريت اوعاعمل نفسك ميت اوراضي اهم شي لاتشوش على تفكيرالبنت حرام عليك
شيخين١
لكي يعيدوها ويثبتوها في اذهان وعقول المراهقين وضعاف النوس ويثبتو للعالم ان هاذا من صنع السعودية اصلا ماتفيدنا بشي اوتخليد للاجرام فاشل فاشل وكمان...
عبدالحكيم محمود
من المفترض رفض القصة وعرضها من البداية المجتمع السعودي رافض لمثل هذه النماذج الخطاء من الذي أجاز مثل هذا العمل.
شمس الحقيقة
سبحان الله العظيم

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