دينا الشربيني تنفعل على الصحفيين بسبب عمرو دياب

القاهرة (صدى):
انفعلت الفنانة المصرية دينا الشربيني، على الصحفيين، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" .
وكان أحد المراسلين، سأل دينا الشربيني، بخصوص علاقتها بالفنان المصري عمرو دياب، وإمكانية عودتهما مرة أخرى.
وسأل الصحفي دينا الشربيني عن سبب نشرها صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها، وهل تصرفها كان بمثابة تمهيداً للعودة إليه مرة أخرى أم كانت مجرد مجاملة لها فقط.
وانزعجت دينا الشربيني من سؤال المراسل، ما دفعها إلى الانصراف من أمام الكاميرات، قائلة: "امسحوا التقرير دا بعد اذنكم".