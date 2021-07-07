غولدمان ساكس: مسار إنتاج النفط غير واضح بعد توقف محادثات أوبك+

وكالات (صدى):
كشف بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس"،أن انهيار محادثات سياسة إنتاج النفط في أوبك+، أدى إلى حالة من عدم اليقين حيال مسار إنتاج المجموعة.
وأبقى البنك على توقعاته لسعر خام برنت عند 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف وزيادة تدريجية في الإنتاج أوائل العام المقبل.
كما توقع زيادة تدريجية في الإنتاج في النصف الثاني من هذا العام، تليها زيادات مماثلة في الإنتاج في الربع الأول من 2022 لإنهاء الانخفاض في المخزونات.
وأوضح البنك أنه "في حين أن تهديد نشوب حرب أسعار جديدة بين دول أوبك+ لم يعد ضئيلاً، إلا أنه سيحد من تأثيرها السلبي على الأسعار عجز بداية من 2.5 مليون برميل يومياً في سوق عالمية وحاجتها إلى إنتاج إضافي 5 ملايين برميل بحلول نهاية العام لتفادي انخفاض حاد للمخزونات".