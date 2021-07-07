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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

منذ 46 دقيقة
1423
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الباحة ، مكة المكرمة ، نجران، عسير، جيزان ) فيما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

مكة
الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

شيخين١
لكي يعيدوها ويثبتوها في اذهان وعقول المراهقين وضعاف النوس ويثبتو للعالم ان هاذا من صنع السعودية اصلا ماتفيدنا بشي اوتخليد للاجرام فاشل فاشل وكمان...
عبدالحكيم محمود
من المفترض رفض القصة وعرضها من البداية المجتمع السعودي رافض لمثل هذه النماذج الخطاء من الذي أجاز مثل هذا العمل.
شمس الحقيقة
سبحان الله العظيم
مسفر الغامدي
ماله حل التستر لا تعبون انفسكم وحنبقى البلد المنهوب
بلبل البحر
كلام صحيح 100%

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