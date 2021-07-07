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فيديو.. الطيار الغامدي يروي موقفًا طريفًا مع مراقب جوي مصري

منذ 52 دقيقة
1864
فيديو.. الطيار الغامدي يروي موقفًا طريفًا مع مراقب جوي مصري

عادل الحربي (صدى):
روى الطيار المدني الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي، موقفًا طريفًا حدث مع مراقب جوي مصري في أحد مطارات جنوب مصر.

وقال الغامدي: "السالفة مضحكة شوية، كنت طاير إلى مصر، وقبل الهبوط التدريجي يجب الاتصال بالبرج، للاطلاع على الأحوال الجوية، كلمته وهو رد علي اهلا وسهلا، كيف حالك، وطلبت النشرة الجوية للمطار".

وأضاف: "قال لي: "تتعب نفسك ليه انا بطلع المدرج لحضرتك، أنا واللي معي فطسنا ضحك تخيل تطلع المدرج لـ 34 الف قدم".

وعلق الغامدي على المقطع قائلا:"كان يبغى يطلع المدرج لي على ارتفاع 34 الف قدم، ماهي هنا المشكلة، المشكلة عندي انا كيف انزل الركاب اذا طلع لي المدرج المصيبة كمان مافيه احد راح يستقبلهم".

واختتم الغامدي حديثه بأن أهل مصر أهل نكتة ومرح، قائلا:"يعني تروح مصر تنبسط".

مصر
الطيران المدني
الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي

التعليقات

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أحدث التعليقات

شيخين١
لكي يعيدوها ويثبتوها في اذهان وعقول المراهقين وضعاف النوس ويثبتو للعالم ان هاذا من صنع السعودية اصلا ماتفيدنا بشي اوتخليد للاجرام فاشل فاشل وكمان...
عبدالحكيم محمود
من المفترض رفض القصة وعرضها من البداية المجتمع السعودي رافض لمثل هذه النماذج الخطاء من الذي أجاز مثل هذا العمل.
شمس الحقيقة
سبحان الله العظيم
مسفر الغامدي
ماله حل التستر لا تعبون انفسكم وحنبقى البلد المنهوب
بلبل البحر
كلام صحيح 100%

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